04 ноября 2020
03 ноября 2020

Свердловский губернатор ушел в отпуск

© Служба новостей «URA.RU»
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Куйвашев будет отдыхать одну неделю Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Губернатор Евгений Куйвашев ушел в отпуск, сообщил источник URA.RU в окружении главы региона. Временно исполняющим обязанности назначен первый замгубернатора Алексей Орлов.

«Губернатор проведет в отпуске одну неделю, он вернется к исполнению обязанностей 12 ноября», — уточнил собеседник агентства. В департаменте информполитики региона подтвердили факт отпуска Куйвашева.

Отметим, что Алексею Орлову вместо губернатора предстоит провести заседание правительства региона и принять участие в совместном заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ и комитета Госдумы по транспорту и строительству.

В этом году Евгений Куйвашев уже брал отпуск, он отдыхал с 4 по 23 августа. За время его отсутствия первым замгубернатора Алексей Орлов, в частности, принял решение об открытии ресторанов после начала пандемии коронавируса и анонсировал открытие кинотеатров.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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