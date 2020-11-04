Свердловский губернатор ушел в отпуск

Куйвашев будет отдыхать одну неделю Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Евгений Куйвашев ушел в отпуск, сообщил источник URA.RU в окружении главы региона. Временно исполняющим обязанности назначен первый замгубернатора Алексей Орлов.

«Губернатор проведет в отпуске одну неделю, он вернется к исполнению обязанностей 12 ноября», — уточнил собеседник агентства. В департаменте информполитики региона подтвердили факт отпуска Куйвашева.

Отметим, что Алексею Орлову вместо губернатора предстоит провести заседание правительства региона и принять участие в совместном заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ и комитета Госдумы по транспорту и строительству.

В этом году Евгений Куйвашев уже брал отпуск, он отдыхал с 4 по 23 августа. За время его отсутствия первым замгубернатора Алексей Орлов, в частности, принял решение об открытии ресторанов после начала пандемии коронавируса и анонсировал открытие кинотеатров.