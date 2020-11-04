В крупнейшем курганском вузе продлили дистанционное обучение

Студенты КГУ продолжат учиться дистанционно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Курганский государственный университет остается на дистанционном обучении до особого распоряжения. Об этом 5 ноября сообщила пресс-служба вуза.

«Занятия и государственная итоговая аттестация обучающихся очной и очно-заочной форм обучения будут проводится исключительно с применением электронного обучения/дистанционных образовательных технологий с 9 ноября до особого распоряжения оперативного штаба», — сказано в приказе вуза. Ранее планировалось, что студенты КГУ будут учиться дистанционно до 9 ноября.

Все студенты колледжей, техникумов и вузов Курганской области перешли на дистанционное обучение с 19 октября. Это связано с ухудшением коронавирусной обстановки в регионе.

На 4 ноября в области всего было зафиксировано 6257 случаев заражения коронавирусом. В конце октября на помощь курганским врачам приехали медики из других регионов и военные специалисты.