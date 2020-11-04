04 ноября 2020
03 ноября 2020

В крупнейшем курганском вузе продлили дистанционное обучение

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание КГУ. Курган, кгу, курганский государственный университет, здание кгу
Студенты КГУ продолжат учиться дистанционно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Курганский государственный университет остается на дистанционном обучении до особого распоряжения. Об этом 5 ноября сообщила пресс-служба вуза.

«Занятия и государственная итоговая аттестация обучающихся очной и очно-заочной форм обучения будут проводится исключительно с применением электронного обучения/дистанционных образовательных технологий с 9 ноября до особого распоряжения оперативного штаба», — сказано в приказе вуза. Ранее планировалось, что студенты КГУ будут учиться дистанционно до 9 ноября.

Все студенты колледжей, техникумов и вузов Курганской области перешли на дистанционное обучение с 19 октября. Это связано с ухудшением коронавирусной обстановки в регионе.

На 4 ноября в области всего было зафиксировано 6257 случаев заражения коронавирусом. В конце октября на помощь курганским врачам приехали медики из других регионов и военные специалисты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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