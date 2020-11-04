В правительстве Челябинской области прокомментировали выборы главы района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Главой Пластовского района 5 ноября избран Андрей Пестряков. Об этом URA.RU сообщил вице-губернатор Челябинской области Евгений Голицын. Прежний руководитель района Александр Неклюдов скончался от ковидной пневмонии.

«За кандидатуру Пестрякова проголосовали все 15 депутатов, которые приняли участие в сессии. С этого момента он вступает в должность», — прокомментировал URA.RU Голицын. Ранее Пестряков руководил районом в статусе и. о. главы. До этого он работал первым заместителем главы района по вопросам ЖКХ.

Неклюдов руководил районом почти 30 лет. Он являлся одним из самых авторитетных глав Челябинской области. Неклюдов скончался на 68-м году жизни от ковидной пневмонии 18 сентября. За его жизнь боролись две недели.