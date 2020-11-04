Челябинский депутат Госдумы попал в больницу с коронавирусом

Андрей Барышев, в отличие от коллег по Госдуме, госпитализирован с коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутат Госдумы от Челябинской области Андрей Барышев госпитализирован, его лечат от коронавируса. Об этом сообщил источник URA.RU в партии «Единая Россия».

«Барышев лежит в ковидном госпитале, организованном на базе ОКБ №3. Судя по тому, что сейчас легкие и средние формы коронавируса лечат на дому, ему потребовалось серьезное лечение», — рассказал собеседник агентства.

«Сначала симптомы были, как у обычного ОРВИ. Он переносил болезнь на ногах, но 3 ноября состояние сильно ухудшилось и его увезли в больницу. Андрей Викторович лежит в обычной палате, ему ставят капельницы, он общается с людьми — интенсивная терапия и ИВЛ ему не нужны», — сообщили URA.RU в пресс-службе депутата.

По словам самого депутата, его лечат антибиотиками и противовирусными препаратами. «Пока еще не понятно, ковидная пневмония или обычная. Это выяснится, когда будет готов тест на антитела. Спасибо врачам, работают в тяжелейших условиях, — сообщил URA.RU Барышев. — Хотелось бы на федеральном уровне поднять тему повышения зарплаты медикам. На собственном опыте я убедился, как им тяжело, особенно младшему персоналу».

Депутат отметил, что болезнь у него началась с резкого повышения температуры. Хотя в Госдуме регулярно проводят тестирование на COVID-19, у Барышева тесты были отрицательные. В испытаниях вакцины против коронавируса он не участвовал, но ставил прививку от гриппа.

Ранее стало известно о болезни двух других челябинских депутатов Госдумы. Коронавирус перенесли справедливоросс Валерий Гартунг и представитель ЛДПР Виталий Пашин. В регионе продолжается подъем заболеваемости: к утру 5 ноября суточное число заражений приблизилось к 180.