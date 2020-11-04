Свердловских студентов отправят практиковаться в COVID-больницы

В COVID-госпиталя отправятся сотни студентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Более 1000 студентов, ординаторов и преподавателей Уральской государственной медицинской академии согласились работать в больницах в условиях пандемии, сообщила URA.RU ректор УГМУ Ольга Ковтун. Студентам за это проставят практику и будут платить зарплату.

«В „ковидные“ отделения обучающиеся направляются только по их согласию — используется принцип добровольности. Для желающих студентов эта работа будет зачтена как практика, и они должны быть трудоустроены. <…> обучающиеся и преподаватели Уральского медуниверситета активно работали в медорганизациях и во время первой волны эпидемии коронавирусной инфекции, в том числе в „красной зоне“. Они отмечали, что это — очень полезная практика, необходимая будущему врачу», — сообщила URA.RU Ольга Ковтун.

Количество студентов-медиков, которые работают в условиях пандемии, постоянно растет, уточняют в пресс-службе вуза. На 26 октября в Единой информационную систему мониторинга и статистики Минздрава РФ была внесена информация о 822 студентах, 295 ординаторах и 177 научно-педагогических работниках УГМУ, которые «привлечены к оказанию медицинской помощи». По данным на 2 ноября в медучреждениях работают уже 428 ординаторов УГМУ и 902 студента.

Ранее министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов потребовал мобилизовать 372 ординаторов для работы в коронавирусных больницах. Для работы со взрослыми пациентами требовался 261 специалист, для детских больниц планировалось мобилизовать 111 ординаторов.