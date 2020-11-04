ФАС выиграла в противостоянии с челябинским экс-губернатором Борисом Дубровским Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело против экс-губернатора Дубровского

Арбитражный суд Московского округа 5 ноября отменил все решения нижестоящих инстанций, оправдавших челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского в споре с ФАС России. Дело о картельном сговоре бывшего главы региона и АО «Южуралмост» вернули на рассмотрение в первую инстанцию — арбитражный суд Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ФАС.

«По итогам сегодняшнего заседания дело возвращено в первую инстанцию», — пояснили URA.RU в пресс-службе ФАС. От иных комментариев там воздержались. Представители АО «Южуралмост» и Дубровского воздерживаются от комментариев.

Решение ФАС в марте 2019 года и обвиняющее Дубровского в картельном сговоре в интересах «Южуралмоста», спровоцировало досрочную отставку губернатора. Антимонопольщики передали материалы в Генпрокуратуру и МВД РФ. В последнем ведомстве сначала возбудили в отношении экс-губернатора уголовное дело о превышении полномочий, но затем передумали.

Впоследствии разбирательство велось уже в рамках гражданско-правового спора. 16 декабря 2019 года по иску «Южуралмоста» арбитражный суд Москвы признал незаконным постановление ФАС, а Девятый арбитражный суд оставил это решение в силе. В пресс-службе ФАС заявили URA.RU, что оспорят это решение в окружном арбитражном суде. Возможность подачи кассации истекала 15 сентября, антимонопольщики успели буквально за несколько дней до этого срока.