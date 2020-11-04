Осужденному экс-главе курганских колоний смягчили приговор

Ильгизу Ильясову сократили тюремный срок на полгода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшему руководителю УФСИН по Курганской области Ильгизу Ильясову сократили тюремный срок. Дело экс-главы колоний было рассмотрено 5 ноября в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции, который находится в Челябинске.

«Судебная коллегия по уголовным делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции рассмотрела уголовное дело по кассационным жалобам <…>, поданных в интересах осужденного Ильясова <…>, и изменила обжалованное судебное решение, снизив срок наказания в виде лишения свободы до трех лет шести месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — рассказали URA.RU в пресс-службе суда. В остальной части судебное решение было оставлено без изменений.

30 октября Ильясова приговорили к пяти с половиной годам в исправительной колонии общего режима. Курганский городской суд признал бывшего начальника колоний виновным в получении взяток и злоупотреблении полномочиями, однако его оправдали по растратам при строительстве СИЗО. Также судья решил, что вышел срок давности по одной из взяток. В феврале Курганский областной суд снизил наказание Ильясову до четырех лет колонии общего режима.

Ранее экс-начальник колоний назвал выдвинутые против него обвинения абсурдом. Он заявил, что процесс напомнил ему 1937 год.