Ильгиз Ильясов пришел на заседание в парадной форме и с наградами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший начальник УФСИН по Курганской области Ильгиз Ильясов считает абсурдом все выдвинутые против него обвинения. Об этом он заявил на судебном заседании 23 сентября в последнем слове.

«Обвинение по взяткам смехотворно, поскольку строится лишь на показаниях свидетелей. Это мне явно напоминает 1937-й год, когда один давал показания на пятерых знакомых, а те каждый еще на пятерых», — заявил Ильясов. Взятку в виде 160 тонн песка для строительства деревянного дома экс-глава УФСИН назвал «явным перебором».

Объемы растрат, которые вменяют Ильясову, подсудимый считает «заоблачными». Он считает, что цифры завышены специально, «чтобы статья была пострашнее». Ильясов заявил, что жалеет, что взялся достраивать многоквартирный дом для сотрудников ведомства, с которого и начались обвинения в его адрес: «Не делай людям добра — не получишь зла».

По словам экс-главы УФСИН, «брать мзду у друга противно офицерской чести». «Для меня, конечно, оказалось большим ударом, когда человек, которого я считал другом, меня же и оговорил», — добавил он. Ильясов рассказал, что во время следствия умерла его мать, не выдержав необоснованных обвинений против сына.

На заседание Ильясов пришел в парадной форме и с наградами. «За 36 лет безупречной службы меня еще никогда не называли лицемером», — подчеркнул он. Просьбу прокурора лишить Ильясова звания полковника подсудимый объяснил желанием обвинения окончательно унизить и растоптать его.

Выслушав Ильясова, судья удалился в совещательную комнату. Ожидается, что приговор он озвучит 17 октября. Ранее прокурор попросил на семь лет лишить Ильясова свободы и оштрафовать его на два миллиона рублей.