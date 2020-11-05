Экс-президента РФ будет почти невозможно посадить в тюрьму. Новый закон

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Расширенное заседание Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи. Москва, портрет, клишас андрей
Андрей Клишас заявил, что законопроект расширяет гарантии экс-президентам Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Госдуму внесен законопроект, расширяющий гарантии бывшим президентам РФ. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Законопроект закрепляет действие гарантий неприкосновенности экс-президента за пределами срока исполнения им президентских полномочий», — приводит слова Клишаса РИА «Новости». Сенатор объяснил, что, согласно документу, экс-президента страны нельзя будет привлечь к ответственности, допросить или обыскать не только за деяния, совершенные на посту — но и в любое другое время.

Кроме того, усложняется процедура лишения бывшего главы государства неприкосновенности. Так, инициировать процедуру будет не СК, а треть депутатов Госдумы. Плюс ко всему потребуется согласие не только обеих палат парламента, но и верховного и конституционного судов, а для решения в парламенте нужно будет 2/3 голосов, пояснил Клишас.

Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о формировании Совета Федерации, передает RT. Согласно документу, экс-президент страны и выдающиеся граждане имеют возможность стать пожизненными сенаторами, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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