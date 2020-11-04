Главный СПИД-центр ЯНАО отдали под госпиталь по коронавирусу

Ямальский СПИД-центр примет до 55 пациентов с коронавирусом Фото: Марина Молдавская © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В «Ямало-Ненецком окружном центре профилактики и борьбы со СПИД», который расположен в Ноябрьске, развернули отделение для пациентов с коронавирусом. Учреждение сможет принять полсотни инфицированных. Об этом объявил мэр города Алексей Романов.

«На базе СПИД-центра заработало отделение на 55 коек для лечения пациентов с COVID-19. Ноябрьск обеспечен достаточным количеством коек для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, но мы готовы развернуть дополнительные», — рассказал Романов на своей странице в Instagram. Ранее возможность открыть госпиталь на базе центра обсуждалась властями ЯНАО.

В СПИД-центре подтвердили URA.RU, что первые зараженные коронавирусом уже поступили в отделение. Однако выяснить судьбу ВИЧ-инфицированных ямальцев, которые являются основными пациентами учреждения, агентству не удалось. Главный врач центра Людмила Волова отказалась обсуждать этот вопрос, потребовав направить письменный запрос. URA.RU прислало его, ответ к моменту публикации не поступил.

Летом СПИД-центр Ноябрьска уже работал инфекционный госпиталь для пациентов с коронавирусом. Однако в конце сентября власти решили расформировать его. Одновременно с этим в городе начался взрывной рост заболеваемости. По последним данным, в Ноябрьске подтверждено 2 213 случаев инфекции.

Ранее из-за нехватки мест для больных коронавирусом был развернут инфекционный госпиталь в детском центре «Луч надежды» в Пуровске. До конца года там будут размещать пациентов с легкой формой COVID-19. Всех воспитанников «Луча надежды» перевели в Тарко-Сале.