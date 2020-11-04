Сложней всего найти работу жителям Советского района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО с начала эпидемии коронавируса, а также введения всех ограничительных мер, число безработных увеличилось в семь раз. Об этом говорят результаты мониторинга, регулярно публикуемые на сайте окружного департамента труда и занятости.

По данным дептруда, на 18 марта (начало первой волны коронавируса) в регионе было 4 тысячи 230 безработных, а по состоянию на 3 ноября их число увечилось до 28 тысяч 937 человек (рост в 6,8 раз). При этом, как заявляет дептруда, всего в округе насчитывается 16 тысяч 671 вакансия. Таким образом, «коэффициент напряженности по безработным составляет 1,7 (на одну вакансию претендуют почти два человека — ред)», — указано в мониторинге департамента труда и занятости ХМАО.

Больше всего безработных в Сургуте (7179 человек, уровень безработицы 4,26%), Нижневартовске (4669 человек, уровень безработицы 3%) и Сургутском районе (2054 человека, уровень безработицы 2,72%). Но самая напряженная обстановка в Советском районе — там на 1620 безработных приходится 395 вакансий, а уровень безработицы почти 6,5%. Самая же позитивная обстановка в Нижневартовском и Нефтеюганском районах, где даже во время эпидемии уровень безработицы едва превышает 1%.

Ранее URA.RU писало, что ХМАО попал в рейтинг российских регионов с самым низким уровнем безработицы. Меньше, чем в ХМАО, безработных только в ЯНАО и Москве.