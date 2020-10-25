25 октября 2020

Названы регионы РФ, где меньше всего безработных. В лидерах — Урал

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В ЯНАО — самый низкий уровень безработицы в России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Ямало-Ненецкий автономный округ возглавил рейтинг российских регионов с самым низким уровнем безработицы. Показатель составил 2,5%. Об этом свидетельствует исследование РИА «Новости».

«В лидирующей пятерке рейтинга произошли некоторые изменения по сравнению с прошлым годом. По итогам июня-августа 2020 года самый низкий уровень безработицы наблюдается в ЯНАО (2,5%)», — говорится в исследовании.

Второе место заняла Москва, где уровень безработицы составил 2,7%. Далее следуют ХМАО (3,2%), Санкт-Петербург (3,6%) и Камчатка (3,6%). Отмечается, что выросло число регионов, в которых уровень безработицы равен или выше 10%. Если год назад таких регионов было шесть, то теперь стало 13. Наиболее сложная ситуация — в Ингушетии. Там уровень безработицы составил 30,7%. Также высокий показатель зафиксирован в Туве (22,3%), Чечне (21,7%), Северной Осетии (16,3%) и Дагестане (16,1%).

Ранее президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой заявил, что после окончания «коронакризиса» уровень безработицы в РФ будет выше, чем после экономических потрясений 2008 года. Однако ситуация в России будет лучше, чем в странах Европы. При этом министр труда и социальной защиты Антон Котяков еще в июне признал, что на российском рынке труда сложилась сложная ситуация. По его данным, на каждые 10 вакансий в РФ приходится около 18 соискателей.

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