Дмитрий Козловских одобрил идею установки защитных экранов в такси Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Предложение свердловского губернатора Евгения Куйвашева установить в такси защитные экраны для предотвращения распространения коронавируса поддержал главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских. Он уточнил, что сам узнал об идее на заседании оперштаба.

«Вирус распространяется капельным путем, и этот экран прерывает прямой контакт [между водителем и пассажирами] и существенно снижает риски прямой передачи вируса. В наших предложениях этого не была, идею озвучил кто-то из окружения Евгения Куйвашева. В целом мы эту меру поддерживаем», — сообщил Козловских URA.RU.

Весной, во время первой волны коронавируса Дмитрий Козловских настаивал на жестком режиме карантина с закрытием торговых центров. Губернатор несколько раз пытался открыть их, главе регионального Роспотребнадзора пришлось официально обращаться к нему с рекомендацией не делать этого. В результате ограничения были сняты только в августе.

Главный санитарный врач также опроверг информацию о том, что дискуссии приводили к конфликтам. «Были разные позиции, были жаркие дискуссии. Но конфликтов не было. Я считаю, что лето мы с точки зрения введения и снятия ограничений прошли близко к оптимальному режиму. Не обрушили экономику, не допустили существенного роста заболеваемости, как, допустим, в Санкт-Петербурге, в Московской области. Если вы посмотрите не абсолютные цифры в день, а относительные показатели — мы на 50 месте», — резюмировал Козловских.