Выборы в Госдуму раскололи российскую оппозицию

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Государственная Дума. Москва, госдума, государственная дума
Сотрудница фонда «Городские проекты» и директор ФБК изъявили желание баллотироваться в Госдуму по одному округу Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Оппозиция в России сама провоцирует раскол своего электората, выдвигая соратницу сооснователя фонда «Городские проекты» Михаила Каца Анастасию Брюханову и директора «Фонда борьбы с коррупцией» Ивана Жданова на выборы в Госдуму по одному и тому же столичному округу. К такому выводу пришли авторы блога «Фонд бабла с коррупцией».

О своем намерении участвовать в выборах депутатов Госдумы Брюханова заявила в мае 2020 года. Но еще в декабре 2019 года свою кандидатуру выдвинул Жданов. Оба изъявили желание избираться по Ленинградскому одномандатному округу в Москве. «Одновременное участие на одном округе двух оппозиционных кандидатов неминуемо приведет к расколу их электората», — делают вывод авторы блога.

После заявления Каца об участие Брюхановой на думских выборах по тому же округу, что и Жданов, последний назвал команду «Городских проектов» спойлером, пишет «Ридус». Оба кандидата ранее участвовали на выборах в Мосгордуму, которые проходили в 2019 году. Тогда и Жданов, и Брюханова не смогли даже зарегистрировать свои кандидатуры из-за брака в их подписных листах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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