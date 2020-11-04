04 ноября 2020
03 ноября 2020

Пермские власти ослабили карантин, несмотря на рост заболевших

© Служба новостей «URA.RU»
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Соблюдение масочного режима в местах скопления людей. Курган, масочный режим
Пермяки смогут посещать спортивные мероприятия с соблюдением мер безопасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Власти Пермского края сняли запрет на посещение зрителями спортивных мероприятий. Информация опубликована на сайте правительства края. Ограничения временно вводились с 26 октября из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе.

«С 9 ноября матчи профессиональных клубов Пермского края смогут проходить в присутствии болельщиков. Их количество будет ограничено — не более 20% от зрительской вместимости объекта. Обязательным является ношение средств индивидуальной защиты», — информирует пресс-служба правительства Прикамья. Уточняется, что региональные спортивные турниры по-прежнему будут проводиться без зрителей.

Также стало известно, что с 9 ноября возобновляют показ спектаклей для зрителей пермские театры. Ограничения на их работу вводились с 22 октября по решению оперштаба по борьбе с COVID-19.

По данным на 5 ноября, в Пермском крае выявлено 180 человек, у которых подтвердился коронавирус. Днем ранее вирус был выявлен у 176 человек. Общее количество заболевших COVID-19 достигло 14 406 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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