Главу омского минздрава уволили после скандала со скорой помощью. Видео

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Приёмный покой в красной зоне городской больницы. Курган, защитный костюм, медики, фельдшер на вызове, скорая помощь, фельдшер, зона карантина, красная зона, городская больница 2
Отставка произошла после скандала с нехваткой мест для больных коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Омской области, бывший депутат Госдумы от Свердловской области Александр Бурков снял с должности министра здравоохранения региона Ирину Солдатову. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Принял решение отправить в отставку министра здравоохранения», — написал губернатор. По его словам, решение было принято исходя из оценки работы системы здравоохранения в регионе, а также по итогам проверки, которую Росздравнадзор провел после инцидента 27 октября.

Речь идет о случае, когда омские врачи скорой помощи привезли к зданию регионального минздрава двух пациентов с подозрением на коронавирус. Они объяснили это тем, что больницы отказывались принимать больных. История вызвала скандал и дошла до Кремля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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