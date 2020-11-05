Отставка произошла после скандала с нехваткой мест для больных коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Губернатор Омской области, бывший депутат Госдумы от Свердловской области Александр Бурков снял с должности министра здравоохранения региона Ирину Солдатову. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Принял решение отправить в отставку министра здравоохранения», — написал губернатор. По его словам, решение было принято исходя из оценки работы системы здравоохранения в регионе, а также по итогам проверки, которую Росздравнадзор провел после инцидента 27 октября.

Речь идет о случае, когда омские врачи скорой помощи привезли к зданию регионального минздрава двух пациентов с подозрением на коронавирус. Они объяснили это тем, что больницы отказывались принимать больных. История вызвала скандал и дошла до Кремля.