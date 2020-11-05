Жена Петросяна отозвалась о женщинах, красящихся в роддоме

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова считает странным ситуацию, когда женщины приглашают в роддом стилиста, чтобы подготовиться к выписке. Такой ответ она дала на соответствующий вопрос в комментариях на своей странице в соцсетях.
«Для меня лично, это сюр. Не понимаю и не разделяю», — написала Брухунова в своем Instagram. Она считает, что это уместно в случае, когда женщине необходимо это по нормам и протоколу, например, герцогиням.
Жена Петросяна уточнила, что не осуждает женщин, которые прибегают к услугам стилиста для выписки из роддома. «Каждому свое», — заключила она.
Ранее стало известно, что сатирик женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. Потом у них родился сын, которого назвали Ваган, пишет
Подписывайтесь на URA.RU в