Жена Петросяна отозвалась о женщинах, красящихся в роддоме

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Макияж. Студия красоты Play. Екатеринбург
Краситься и укладывать волосы на выписку из роддома странно Фото: Дарья Попова © URA.RU

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова считает странным ситуацию, когда женщины приглашают в роддом стилиста, чтобы подготовиться к выписке. Такой ответ она дала на соответствующий вопрос в комментариях на своей странице в соцсетях.

«Для меня лично, это сюр. Не понимаю и не разделяю», — написала Брухунова в своем Instagram. Она считает, что это уместно в случае, когда женщине необходимо это по нормам и протоколу, например, герцогиням.

Жена Петросяна уточнила, что не осуждает женщин, которые прибегают к услугам стилиста для выписки из роддома. «Каждому свое», — заключила она.

Ранее стало известно, что сатирик женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой. Потом у них родился сын, которого назвали Ваган, пишет RNS. Фото своего наследника Петросян выложил в Instagram в свой юбилей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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