Жириновский предложил назвать улицу в честь Михаила Круга

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Государственная Дума РФ. Москва, портрет, жириновский владимир
Владимир Жириновский был лично знаком с Михаилом Кругом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призывает назвать одну из улиц Твери в честь шансонье Михаила Круга. Певца, по его словам, слушали миллионы людей.

«Надо ту, где больше сторонников его живет, где люди ходят. Может, ближе к Арбату местному. Как у нас на Арбате Виктор Цой», — заявил политик изданию «Подъем». Он также предложил рассмотреть вариант переименования улицы, где жил певец.

Жириновский направит письмо к главе города с соответствующей просьбой. Решение, какую улицу можно назвать в честь Круга, могут принять родственники или комиссия при гордуме.

Михаил Круг был другом Жириновского. Политик поставил его на пост помощника депутата. Круга убили в 2002 году при нападении на его дом. Шансонье заслонил собой жену, когда злоумышленники и открыли стрельбу. После смерти в Твери установили памятник, где Круг сидит на скамейке, опершись на гитару.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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