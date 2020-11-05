Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призывает назвать одну из улиц Твери в честь шансонье Михаила Круга. Певца, по его словам, слушали миллионы людей.
«Надо ту, где больше сторонников его живет, где люди ходят. Может, ближе к Арбату местному. Как у нас на Арбате Виктор Цой», — заявил политик изданию «Подъем». Он также предложил рассмотреть вариант переименования улицы, где жил певец.
Жириновский направит письмо к главе города с соответствующей просьбой. Решение, какую улицу можно назвать в честь Круга, могут принять родственники или комиссия при гордуме.
Михаил Круг был другом Жириновского. Политик поставил его на пост помощника депутата. Круга убили в 2002 году при нападении на его дом. Шансонье заслонил собой жену, когда злоумышленники и открыли стрельбу. После смерти в Твери установили памятник, где Круг сидит на скамейке, опершись на гитару.
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