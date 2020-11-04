В Тюмени за подделку доказательств осужден бывший следователь СК

Бывший следователь Ленинского отдела СК по Тюмени Александр Синицын приговорен к двум годам лишения свободы условно за фальсификацию доказательств. Ранее URA.RU писало о том, что на Синицына завели уголовное дело по статье 303 Уголовного кодекса РФ (фальсификация доказательств).
«Ленинский районный суд Тюмени приговорил бывшего следователя Ленинского отдела СК Александра Синицына к двум годам лишения свободы условно за фальсификацию доказательств по уголовному делу (ч. 2 ст. 303 УК РФ)», — сообщает «Новая газета» со ссылкой на пресс-службу суда. Суд также запретил ему в течение двух лет занимать государственные должности.
Бывшего следователя СК Синицына (который также является племянником председателя Арбитражного суда Тюменской области Олега Финько) осудили из-за нарушений, допущенных при расследовании уголовного дела о нарушении тайны переписки: его завели в отношении многодетного тюменца, который прочитал электронные письма своего сына к матери. Экс-силовика обвинили, в том числе, в подделке подписей понятых.
Ранее тюменка Юлия Баталова обвинила экс-следователя СК Синицина в физическом и психологическом давлении на нее. В 2018-19 годах она проходила обвиняемой по делу о нападении на сотрудника полиции, которое вел Синицин. По ее словам, во время допроса экс-силовик заставил ее встать на колени.
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