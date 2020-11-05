Для половины россиян вакцина от коронавируса окажется бесполезной

Прививка может стать бесполезной для людей с ожирением Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вакцина от коронавируса окажется менее эффективной для людей с ожирением. Об этом свидетельствуют результаты опроса ученых журнала Nature.

«У полных людей, и так более уязвимых в отношении COVID-19, ослабленный иммунный ответ на заражение патогенами. Поэтому прививка от коронавируса может не дать им такой защиты, как хотелось бы медикам», —передают «Известия» выводы специалистов.

По словам иммунолога Цюрихского университета в Швейцарии Милены Соколовской, страдающие ожирением люди могут иметь более высокий уровень иммунорегулирующих белков. Постоянная стимуляция защитной системы организма ослабляет некоторые иммунные реакции, это отражается на эффективности прививки. Кроме этого, повлиять на вакцинацию может большое количество жировой массы. Вместо того, чтобы распространиться по организму через кровяное русло, вакцина может «увязнуть» в жировом слое.

Согласно статистике, в России избыточная масса тела наблюдается у 47,6% мужчин и 35,6% женщин. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что люди с избыточной массой тела находятся в группе риска по осложнениям, вызванным коронавирусной инфекцией. Попова также перечислила регионы с большим процентом людей с избыточной массой тела, а также ожирением. Среди них: Курганская, Орловская, Курская и Кемеровская области, а также Республика Алтай, Еврейская автономная область и Алтайский край.