Половина россиян находится в группе риска по осложнениям COVID

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Избыточный вес может обернуться проблемами при заражении коронавирусом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Люди с избыточной массой тела находятся в группе риска по осложнениям, вызванным коронавирусной инфекцией. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«За последние полгода выяснилось, что люди с избыточной массой тела оказываются в группе риска тяжелых осложнений и при заражении коронавирусом», — рассказала Попова. Согласно статистике, которую приводит глава ведомства, в России избыточная масса тела наблюдается у 47,6% мужчин и 35,6% женщин.

Попова также перечислила регионы с большим процентом людей с избыточной массой тела, а также ожирением. Среди них: Курганская, Орловская, Курская и Кемеровская области, а также Республика Алтай, Еврейская автономная область и Алтайский край.

Ранее глава Роспотребнадзора оценила риски заражения коронавирусом в школах. По ее словам, которые приводит RT, дети не заболевают и не приносят инфекцию домой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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