05 ноября 2020
04 ноября 2020
03 ноября 2020

В скандальной структуре ЯНАО назначен новый руководитель

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча губернатора СО с новыми Думами Качканара, Верхней Пышмы и других муниципалитетов. Екатеринбург, чиновник, портфель, дресс код
О планах экс-главы Фонда жилстроя ЯНАО официальной информации пока нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Новым руководителем успевшего стать скандальным Фонда жилищного строительства ЯНАО назначен Георгий Тычинский. Как сообщили URA.RU в пресс-службе окружного правительства, ранее он занимал пост замдиректора по реализации жилищных программ.

«В фонде новый директор — Тычинский Георгий Николаевич. Ранее он занимал должность заместителя директора по реализации жилищных программ», — рассказали официальные представители регионального кабмина корреспонденту агентства. Что касается планов дальнейших планов Дениса Колесниченко, то о них в окружном правительстве информации нет.

При этом источники агентства в Новом Уренгое сообщают о том, что увольнение Колесниченко из ФЖС связано с его намерениями войти в команду мэра газовой столицы Андрея Воронова. Ему якобы уже согласовали одну из руководящих должностей в управлении городского хозяйства, однако официально в горадминистрации данное сообщение подтвердить никто не смог.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава фонда жилстроя Виктор Калашников был приговорен к семи годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей за многомиллионную растрату. Кроме того, бывший директор подозревается в даче взятки в особо крупных размерах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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