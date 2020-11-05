В скандальной структуре ЯНАО назначен новый руководитель

Новым руководителем успевшего стать скандальным Фонда жилищного строительства ЯНАО назначен Георгий Тычинский. Как сообщили URA.RU в пресс-службе окружного правительства, ранее он занимал пост замдиректора по реализации жилищных программ.
«В фонде новый директор — Тычинский Георгий Николаевич. Ранее он занимал должность заместителя директора по реализации жилищных программ», — рассказали официальные представители регионального кабмина корреспонденту агентства. Что касается планов дальнейших планов Дениса Колесниченко, то о них в окружном правительстве информации нет.
При этом источники агентства в Новом Уренгое сообщают о том, что увольнение Колесниченко из ФЖС связано с его намерениями войти в команду мэра газовой столицы Андрея Воронова. Ему якобы уже согласовали одну из руководящих должностей в управлении городского хозяйства, однако официально в горадминистрации данное сообщение подтвердить никто не смог.
Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава фонда жилстроя Виктор Калашников был приговорен к семи годам колонии и штрафу в 800 тысяч рублей за многомиллионную растрату. Кроме того, бывший директор подозревается в даче взятки в особо крупных размерах.
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