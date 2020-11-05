В ЯНАО резко изменится погода

В ближайшие выходные в ЯНАО придет резкое потепление и установится снежная погода. По данным Обь-Иртышского управления Росгидромета, 7 и 8 ноября в западной части округа будут обильные осадки.
Внезапное потепление начнется с вечера пятницы, 6 ноября, предсказывают синоптики портала Gismeteo. В Новом Уренгое, где минувшей ночью температура воздуха составляла -15 градусов, к утру субботы установится нулевая температура. В ночное время столбики термометров опустятся до -1. Все выходные будет пасмурно и снежно. Аналогичный прогноз в Салехарде: с -7 там потеплеет до нуля, пройдут снегопады.
В Ноябрьске, по подсчетам синоптиков, потеплеет сильнее всего. В окрестностях города в течение субботы и воскресенья специалисты прогнозируют плюсовые температуры. По ночам будет 0 градусов, а днем ожидается снег с дождем. Уже ко вторнику, 10 ноября, вновь похолодает до -8 градусов.
В Лабытнанги потеплеет лишь к позднему вечеру субботы. До этого времени там будет от -7 до -5 и снежно. В Тарко-Сале будет нулевая температура на протяжении всех выходных, также ожидается мокрый снег.
Погода в ЯНАО улучшится впервые с середины октября. Тогда в округ пришло существенное похолодание и сильные осадки. 16 октября Ямал накрыли минусовые температуры, местами воздух остыл до -10 градусов за ночь. Первый снег в этом году в ЯНАО в большинстве муниципалитетов выпал уже 3 октября.
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