Германия оставила без ответов запрос РФ по Навальному

России до сих пор не объяснили, какое вещество найдено в организме Алексея Навального Фото: Николай Бастриков © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Немецкие власти проигнорировали вопросы российской Генпрокуратуры относительно болезни и госпитализации блогера Алексея Навального. Так руководство ФРГ лишает Россию возможности установить обстоятельства случившегося, сообщает Генпрокуратура РФ.

«Подобное затягивание иностранными коллегами исполнения запросов о правовой помощи вызывает сожаление, фактически лишает компетентные органы Российской Федерации возможности достоверно установить обстоятельства произошедшего», — заявили в ведомстве. Так, Россия запросила информацию о веществе, найденном в организме Навального в Германии, уточняет RT. ФРГ проигнорировала вопрос.

Генпрокуратура направила уже пять подобных запросов. Ведомство отмечает, что из-за действий Германии и недостатка информации от ФРГ российская полиция не может установить, как и почему Навальный попал в больницу. Врачи из РФ не нашли никаких подозрительных веществ в организме блогера.

Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Из-за этого самолет пришлось экстренно посадить в Омске, где блогер впал в кому. Позже его госпитализировали в Германию. Сейчас мужчина пришел в сознание и продолжает процесс реабилитации. После выхода из комы блогер даже встречался с канцлером Германии Ангелой Меркель. При этом СМИ считают, что вся активность Навального в соцсетях контролируется спецслужбами ФРГ, пишет агентство Nation news.