Глава разведки РФ оценил версию об искусственном коронавирусе

У Службы внешней разведки РФ нет информации, что коронавирус был создан в искусственной среде. Скорее всего, происхождение этого заболевания — природное, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.
«Таких обоснованных и достоверных данных о том, что это продукция человеческих рук и человеческого интеллекта, нет. Поэтому мы склоняемся к тому, что это продукт естественного происхождения», — приводит слова Нарышкина РИА «Новости».
Ранее депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко высказал предположение, что коронавирус искусственного происхождения. Этой информацией он поделился на пресс-конференции «Национальной службы новостей».
Подписывайтесь на URA.RU в