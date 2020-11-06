Глава разведки РФ оценил версию об искусственном коронавирусе

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Нарышкин отрицает, что вирус был создан в лаборатории Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

У Службы внешней разведки РФ нет информации, что коронавирус был создан в искусственной среде. Скорее всего, происхождение этого заболевания — природное, заявил директор СВР Сергей Нарышкин.

«Таких обоснованных и достоверных данных о том, что это продукция человеческих рук и человеческого интеллекта, нет. Поэтому мы склоняемся к тому, что это продукт естественного происхождения», — приводит слова Нарышкина РИА «Новости».

Ранее депутат Госдумы, доктор медицинских наук, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко высказал предположение, что коронавирус искусственного происхождения. Этой информацией он поделился на пресс-конференции «Национальной службы новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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