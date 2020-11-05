В ЯНАО готовят новые койки для сотен больных коронавирусом

Новый Уренгой развернет еще 300 мест для COVID-пациентов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Новом Уренгое, который остается крупнейшим очагом коронавируса в ЯНАО, готовятся открыть дополнительный госпиталь для пациентов. Из-за стремительно растущего числа случаев COVID в округе город развернет 300 новых коек. Об этом сообщили в администрации Нового Уренгоя.

«Готовятся к открытию дополнительного госпиталя для пациентов с COVID-19 на 300 мест. На следующей неделе он будет развернут на базе предприятия „Арктикгаз“ по улице Индустриальной», — сообщили в пресс-службе мэрии. Там отметили, что такое решение принял оперативный штаб Нового Уренгоя. Сейчас в госпитале завершают строительные работы. В помощь городским медикам прибудут приезжие врачи.

Новый инфекционный госпиталь на 200 мест, который окружные власти обещали городу до конца года, до сих пор не готов. Планировалось, что здание построят до начала второй волны пандемии, однако сроки оказались сорваны. Из-за нехватки коек мэрия Нового Уренгоя в середине октября открыла COVID-отделение на 100 коек в терапевтическом корпусе городской больницы.

Дефицит врачей в Новом Уренгое привел к тому, что власти были вынуждены пригласить медиков из Тюмени и Москвы. Ранее тюменский врач-пульмонолог Александр Пушников, приехавший в ЯНАО на вахту, рассказал, что за неделю с 20 по 27 октября в Новом Уренгое в два раза выросло число пациентов с тяжелой и крайне тяжелой формами коронавируса — до 300 человек.