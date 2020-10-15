Крупнейший город ЯНАО не дождался коронавирусного госпиталя

Временный ковидарий откроют в терапевтическом отделении Новоуренгойской ЦГБ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

По решению оперативного штаба администрации Нового Уренгоя (ЯНАО) 16 октября в терапевтическом корпусе городской больницы открывается дополнительное коронавирусное отделение на 100 коек. Это связано с тем, что число нуждающихся в госпитализации резко увеличилось, а новый инфекционный госпиталь на 200 коек до сих пор не сдан.

«Сегодня в Новом Уренгое в терапевтическом корпусе городской больницы будет развернуто 100 дополнительных коек для больных коронавирусом», — сообщила пресс-служба городской администрации. На 16 октября суточный прирост заболевших в газовой столице составил 20 человек.

Ранее сообщалось, что инфекционные отделения в Салехарде и Новом Уренгое начали строить еще летом и по договору должны быть сданы до конца года. Тем не менее, власти рассчитывали, что строители успеют передать учреждения медикам до прихода второй волны пандемии.

Днем ранее в связи с ухудшением эпидобстановки были приняты аналогичные решения по Салехарду (40 коек на базе городского обсерватора, Лабытнанги (20 коек в горбольнице) и Ноябрьске (40 коек в горбольнице). Новые места развернуты для больных с легкой и средней формой коронавируса, не связанной с ИВЛ.

Между тем, по последним данным окружного оперштаба, за сутки подтвердились 164 новых случая заболевания COVID-19. В больницах остаются 840 пациентов с коронавирусом и внебольничными пневмониями, из них 18 человек в тяжелом состоянии, трое — в крайне тяжелом, восьми требуется ИВЛ.