В Тюмени появилась самая молодая жертва коронавируса

От коронавируса в Тюмени начали уходить люди младше сорока Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюменской области умерла 37-летняя женщина с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб. Ранее в области самой молодой жертве инфекции было 40 лет.

«37-летняя женщина и 56-летний мужчина умерли от острой респираторной недостаточности на фоне двусторонней тотальной вирусной пневмонии», — сообщил сегодня оперативный штаб по Тюменской области. Всего за время пандемии из жизни ушли 88 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Что до заболевших, то их за последние сутки 153, за все время — 14 315.

Ранее оперштаб сообщал о том, что в моноинфекционном госпитале на базе перинатального центра скончалась недавно родившая 37-летняя женщина. Это случилось в октябре, с тех пор проходила экспертиза, которая должна была установить, стал ли коронавирус причиной развития у тюменки пневмонии. Достоверно не известно, эта ли пациентка сегодня пополнила статистику погибших.

Ранее URA.RU писало, что эпидемия коронавируса продолжает набирать обороты в Тюмени. Ежедневная статистика все ближе к пиковому показателю.