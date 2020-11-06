Антитела есть у 71% школьников России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

По данным Роспотребнадзора, 71% учеников младших классов, около 49% медицинских работников и 42% педагогов в России имеют антитела к коронавирусу. Цифры демонстрируют то, что учителя болеют примерно так же часто, как и врачи. Об этом URA.RU заявил главный внештатный эпидемиолог минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов.

«По данным скрининга, которые были озвучены специалистами Роспотребнадзора в октябре, 71% учеников младших классов имеют антитела к коронавирусу. Примерно одинаковый процент имеющихся антител у медработников и учителей — 49% и 42% соответственно», — заявил URA.RU Выгоняйлов.

По мнению эпидемиолога, эти цифры настораживают. Они могут говорить о том, что педагоги подхватывают коронавирусную инфекцию примерно так же часто, как и врачи. Источником COVID для учителей могут выступать дети.

«Ученые до сих пор спорят, как выстроен преимущественный путь передачи коронавирусной инфекции: от ребенка к взрослому или наоборот. Судя по всему, этот поток двусторонний, причем дети обычно передают инфекцию каждый в своей возрастной категории», — объяснил Выгоняйлов.

Эксперт отметил, что наибольшую опасность при распространении коронавируса представляют люди, у которых заболевание протекает бессимптомно. Они зачастую не подозревают о том, что являются разносчиками коронавируса и продолжают контактировать с большим количеством других людей. Эпидемиолог напомнил, что бессимптомными переносчиками чаще всего выступают именно дети.