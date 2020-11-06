В Кремле ответили на слухи об отставке Путина

Владимир Путин пока не собирается в отставку. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Особо комментировать нечего, чушь это полная. У президента все хорошо. Здоровье отменное» — сказал Песков. На вопрос о том, собирается ли президент в отставку, Песков ответил отрицательно.
Осенью этого года западные СМИ писали о возможной скорой отставке президента из-за проблем со здоровьем. Вторая версия — Путин может покинуть свой пост из-за семейных проблем. Однако эти слухи не подтвердились.
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