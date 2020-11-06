В Кремле ответили на слухи об отставке Путина

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Власти отрицают скорую отставку президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Владимир Путин пока не собирается в отставку. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Особо комментировать нечего, чушь это полная. У президента все хорошо. Здоровье отменное» — сказал Песков. На вопрос о том, собирается ли президент в отставку, Песков ответил отрицательно.

Осенью этого года западные СМИ писали о возможной скорой отставке президента из-за проблем со здоровьем. Вторая версия — Путин может покинуть свой пост из-за семейных проблем. Однако эти слухи не подтвердились.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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