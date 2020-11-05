Настоятеля храма блаженной Ксении Петербургской в Екатеринбурге отца Георгия Бусыгина отстранили от прихода. Священника связывают с опальным экс-схиигуменом Сергием. Екатеринбургская епархия назначила вместо него нового наместника — отца Владимира Гливинского. Об этом URA.RU сообщили прихожане церкви.
«Отец Владимир Гливинский приступил к своим обязанностям настоятеля прихода во имя святой блаженной Ксении Петербургской города Екатеринбурга. В данный момент священник возглавляет всенощное бдение в храме», — рассказали агентству прихожане. Визит представителей епархии в храм по этому поводу сопровождался четырьмя экипажами полиции и как минимум одного наряда Росгвардии.
Сторонники отстраненного настоятеля обвиняют епархию во вторжении. «Произошел захват храма. Расписание прихода сорвано. Например, отменилось намеченное на 14 часов венчание. После отпевания люди силовым способом ворвались в храм и завладели им», — рассказал прихожанин храма.
Однако представители епархии считают, что храм захватили сторонники опального экс-схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия. Его представитель Всеволод Могучев привез сторонников и мешал епархиальному начальству войти в храм, считают в епархии.
«Ситуация нестандартная, передача прихода и приходских дел от одного настоятеля к новому всегда проходит мирным путем, но то, что здесь сегодня происходит — это просто провокация», — заявил отец Андрей (Юганец), благочинный Рождественского церковного округа, к которому относится храм блаженной Ксении. По его словам, Могучев от имени обвиненного в расколе Сергия (Романова), противодействовал властям.
Ранее URA.RU писало, что этот храм представители епархии намеревались закрыть, но в митрополии опровергли такие заявления и сменили настоятеля, после того как Георгий Бусыгин не явился в епархию на собрание. Теперь, по данным URA.RU, его ждет церковный суд.
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