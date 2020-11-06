Александр Моор перегнал коллег в негативе

В октябре Александр Моор собрал в соцсетях больше негатива, чем позитива Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор, по сравнению с главами севера Урала, показал худший результат в рейтинге упоминаний в соцсетях. Исследование позиций чиновников провел «Центр политической конъюнктуры».

«По числу упоминаний в соцсетях за октябрь: Моор Александр, Тюменская область — 57 место (-5 позиций)», — приводит статистику ЦПК. В целом эксперты изучили, как часто в социальных сетях мелькают имена глав всех регионов страны, поэтому всего мест 85.

При этом губернаторы соседних с Тюменью округов — ЯНАО и ХМАО, в рейтинге занимают более высокие позиции. Так, Дмитрий Артюхов оказался на 40 месте (-6), а Наталья Комарова — на 19 (+3).

В «Центре политической конъюнктуры» также определили рейтинг глав регионов по позитивным упоминаниям. Здесь тюменский губернатор также занял наихудшую позицию, он на 46 месте. Глава ХМАО на 27, а ямальский губернатор — на первом.

Самой высокой строчки рейтинга, по сравнению с соседями, Александр Моор все-таки достиг, но по показателю негативных сообщений о нем в соцсетях. Глава Тюменской области стал 26, тогда как губернаторы ХМАО И ЯНАО — 49 и 66.

URA.RU обратилось за комментарием в департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. На момент публикации ответ на запрос не поступил.