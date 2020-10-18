Группа Little Big готовит новогоднюю песню Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Группа Little Big показала видео с новым новогодним хитом. Пока поклонники могут увидеть только часть трека, которую артисты разместили в Instagram.

«Новый гимн нового года наконец-то», — пишут в комментариях фанаты группы. Участники Little Big пообещали, что полная версия трека скоро выйдет. На видео к песне, названной в посте «SMD», Антон Лиссов, Илья Прусикин и Софья Таюрская поют вместе в новогодних свитерах на фоне елки.

Некоторые поклонники отметили, что услышали в треке вместо реального текста слово «сапоги». Другие фанаты просто поблагодарили группу за новую атмосферную песню и даже попросили приехать с туром в США.

В 2020 году Little Big должна была отправиться на «Евровидение» от России с песней «UNO», сообщает «Национальная служба новостей». Их клип стал самым просматриваемым на официальном канале конкурса на YouTube, пишет агентство Nation News. 4 октября стало известно, что Little Big записала песню специально для фильма «Борат 2».