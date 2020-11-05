05 ноября 2020

Челябинские власти решили, как будут учиться дети после каникул

© Служба новостей «URA.RU»
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Ростелеком установил видеокамеры в Гимназии №80, где учится Миша Текслер. Челябинск, егэ, класс для егэ
После каникул челябинские школы вернутся к обычному режиму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области не планируется переводить школы на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Об этом на брифинге 6 ноября заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт. 9 ноября школьники вернутся с каникул и будут учиться в обычном режиме.

«Решение о новых ограничительных мерах выносит оперативный штаб, исходя из предписаний Роспотребнадзора и санитарно-эпидемиологической ситуации. На данный момент ситуация в школах такова, что не требует каких-либо дополнительных ограничений», — заявила Гехт в ходе брифинга.

В этом году всем школьникам региона решением губернатора Алексея Текслера продлили каникулы на одну неделю. Уже тогда власти подчеркивали, что оснований для перевода школ на дистанционное обучение нет. В соседней Курганской области на дистант перешли все школы. В Свердловской и Тюменской областях после каникул в школы вернутся только младшие классы. Остальные ученики будут учиться дистанционно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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