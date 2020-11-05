Карьерные ожидания двух силовиков могут не совпасть с решением главы полиции ХМАО Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Новый глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов не спешит с решением, по поводу карьеры двух высокопоставленных силовиков: главы полиции Советского района Евгения Собенникова и главы полиции Сургутского района Алексея Осипова. Оба руководят отделами в качестве временно исполняющих обязанности.

«Их назначение в качестве „врио“ было принято еще бывшим главой полиции ХМАО Василием Романицей и, в целом, шансы на то, что они получат свои должности, но уже без приставки „временно исполняющий“ — велики. Но все будет зависеть не от того, кто их назначил и когда, а как они себя показали на руководящих должностях, какие показатели в отделах», — рассказал URA.RU инсайдер в окружной полиции.

Другой инсайдер из числа силовиков говорит, что именно у Собенникова и Осипова самые слабые позиции среди руководителей всех отделов полиции в ХМАО. «Решение по ним принять проще, ведь они только исполняющие обязанности. А если снимать тех, кто уже оброс связями, то могут быть вопросы и обвинения в зачистках», — объясняет источник.

В пресс-службе полиции ХМАО не стали комментировать информацию инсайдеров, лишь добавив, что решения по руководителям территориальных отделов Советского и Сургутского районов могут быть приняты в течение месяца.

Ранее URA.RU писало, что новый глава УМВД ХМАО Дамир Сатретдинов собирается провести серию тайных инспекционных поездок по округу, чтобы проверить работу подчиненных. Таким образом он будет знакомиться с работой местных управлений и отделов полиции.