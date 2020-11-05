05 ноября 2020

Челябинская замминистра рассказала как лечат VIP от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание у губернатора Текслера по ситуации с карантинными пунктами в регионе. Челябинск, сахарова виктория
Виктория Сахарова переболела пневмонией Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Первый замминистра здравоохранения Челябинской области Виктора Сахарова призналась, что переболела пневмонией и рассказала, в каких условиях лечат от коронавируса высокопоставленных пациентов. Как пояснила Сахарова на брифинге 6 ноября, принадлежность к депутатскому корпусу не имеет значения для выбора лечения.

О своей болезни Сахарова проговорилась случайно. «Мы тоже не в одноместных палатах лечились», — отметила она, комментируя жалобы депутата Госдумы Андрея Барышева. Барышев лечится от ковидной пневмонии в областной больнице №3. Как заявил депутат URA.RU, сам он находится в обычной палате. Его помощник сообщила, что некоторые пациенты лежат в коридоре.

Первый вице-губернатор Ирина Гехт, принимавшая участие в брифинге, подтвердила, сто Сахарова перенесла пневмонию, хотя тест на COVID был отрицательным. «У нас даже VIP-пациенты в двухместны, и в трехместных палатах тоже находятся, — заявила Сахарова. — И принадлежность к депутатскому или не депутатскому составу роли не играет».

По словам первого замминистра, лечат всех одними и теми же препаратами. Что касается больных в коридоре, то в течение суток всех пациентов перемещают в палаты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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