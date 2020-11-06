URA.RU выяснило стоимость минимального набора для выявления и лечения коронавируса в ХМАО, Тюмени и ЯНАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

На лечение коронавируса жителям ХМАО, ЯНАО и Тюменской области потребуется не менее 3 тысяч рублей. В эту стоимость включена стандартная диагностика (тест на инфекцию и компьютерную томографию легких) и минимальный набор лекарств, которые чаще всего назначаются врачами при COVID-19. О том, во сколько такой набор обойдется в северных регионах Урала — в аналитике URA.RU.

При появлении симптомов коронавируса большинство пациентов планируют делать тест (бесплатно — по направлению медиков, за деньги — в большинстве коммерческих клиник — прим. ред.). Следующий этап диагностики — компьютерная томография легких (КТ). Поддержать организм можно рядом препаратов. Большинство врачей назначают для этого «Арбидол», «Гриппферон» и «Нимесил».

В Ханты-Мансийске стоимость комплексного лечения оказалась наиболее дешевой:

Тест на COVID — от 700 рублей;

КТ — от 1900 рублей;

«Арбидол» — от 361 рубля;

«Гриппферон» — от 358 рублей;

«Нимесил» — от 360 рублей.

Итого: 3 700 рублей

В столице ЯНАО, Салехарде, цены заметно выше:

Тест — от 635 рублей;

КТ — от 4 302 рублей;

«Арбидол» — сейчас в наличии нет;

«Гриппферон» — сейчас в наличии нет;

«Нимесил» — от 307 рублей.

Итого: 5 250 рублей

Самое дорогое лечение — в Тюмени:

Тест — от 1 750 рублей;

КТ — от 3 450 рублей;

«Арбидол» — от 199 рублей;

«Гриппферон» — от 299 рублей;

«Нимесил» — от 289 рублей.

Итого: 5987 рублей.