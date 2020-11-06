В Хабаровске начинается пятый месяц акций из-за Фургала

В Хабаровске на митинг вышло 250 человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Очередная несанкционированная акция протестов в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края началась в Хабаровске сегодня, 7 ноября. На митинг пришло менее 250 человек.

«Сторонники экс-губернатора, несмотря на выпавший в пятницу снег и похолодание, пришли в полдень по местному времени на площадь имени Ленина к зданию правительства региона. Они проводят митинг, скандируя лозунги в поддержку Фургала», — сообщает газета «Интерфакс».

Протесты в Хабаровске начались в июле этого года. Причиной их послужил арест на тот момент действующего губернатора региона Сергея Фургала, который был обвинен в организации заказных убийств. 20 июля президент России освободил его от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

Число участников акций в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края продолжает постепенно снижаться. Количество вышедших на первый стихийный митинг в июле превысило 60 тысяч человек, тогда как в конце октября их было всего 300, напоминает деловая газета «Взгляд».