06 ноября 2020

Отмена индексации пенсий ударила по экономике РФ. Власти призвали восстановить справедливость

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Пенсии работающим пенсионерам нужно индексировать по нескольким причинам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Пенсионная реформа в России

Пенсии работающих пенсионеров должны индексироваться так же, как и неработающих. Отмена индексации привела к тому, что бюджет недополучил часть налогов. Такое мнение озвучили проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов и заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Давид Кришталь.

Как рассказал Кришталь ТАСС, часть пенсионеров ушла в теневой сектор экономики после отмены индексации пенсий. «В год, когда было принято решение, в течение этого года достаточно большое количество пенсионеров — это порядка 5,5 млн — сразу прекратили работать. Мы считаем, что они просто ушли в тень», — заявил он.

Эксперт отметил, что в 2016 году, когда правительство прекратило индексировать пенсию, Пенсионный фонд России недополучил страховые взносы на 511 млрд рублей. За индексацию пенсий также выступила и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Еще одной причиной возобновления индексации пенсий Сафонов считает восстановление социальной справедливости в обществе. По его словам, индексация будет стоить бюджету страны 240 млрд рублей, но сделать это необходимо.

Проект закона по возврату индексаций пенсий уже внесли в нижнюю палату парламента. Одним из авторов документа выступил главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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