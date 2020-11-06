Главой Минздрава Омской области станет врач, лечивший Навального

Главврача больницы, где лечился Алексей Навальный, назначили региональным министром здравоохранения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Главой Минздрава Омской области назначили врача Александра Мураховского, возглавлявшего больницу в Омске, где лечили блогера Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

«Кандидатура главного врача БУЗОО „Городская клиническая больница № 1 имени А.Н.Кабанова“ согласована с руководством Министерства здравоохранения РФ. Александр Мураховский назначен на должность Министра здравоохранения региона», — сообщается на сайте областного правительства.

Глава региона Александр Бурков уже подписал соответствующие документы. На сайте правительства объясняют, что Мураховский прошел путь от простого врача до руководителя, поэтому понимает ситуацию, складывающуюся в сфере здравоохранения.

Из-за состояния Минздрава Омской области нынешнюю главу ведомства Ирину Солдатову отправили в отставку с 6 ноября. При этом на должность претендовали и другие врачи, кроме Мураховского. Среди них главврач местного Клинического медико-хирургического центра Вадим Бережной, омский заместитель министра труда и соцразвития Сергей Добрых и глава фонда ОМС по области Владимир Спинов, уточнили в «Коммерческих вестях».

Ситуация с Навальным произошла 20 августа. Блогеру стало плохо при перелете из Томска в Москву. Самолет пришлось экстренно посадить в Омске, прямо из лайнера Навального госпитализировали в Омскую ГКБ №1. Там врачи несколько дней боролись за жизнь впавшего в кому блогера. После его родные настояли на переводе Навального на лечение в Германию, напоминает агентство Nation news. Там мужчина через некоторое время вышел из комы и пошел на поправку.