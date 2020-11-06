06 ноября 2020

Мошенники притворились властями РФ, чтобы украсть деньги с карт

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники хитро пользуются видео с выступлениями российских министров Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Злоумышленники смонтировали ролик из кадров выступления правительства и с его помощью посылают россиян на фишинговый сайт для получения выплат. При попытке получить «государственную» выплату доверчивые люди отдают данные своих карт, сообщает эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова.

«Вам также могут предложить внести небольшую сумму, которая потребуется на оплату услуг юриста. В таком случае ни компенсации, ни денег, потраченных на оплату юридических услуг, вам никто не вернет», — цитирует Шумакову РИА «Новости». При этом мошенники обещают выплату в течение 10 минут.

Видео выглядит как выпуск новостей, который начинается с хитро смонтированных между собой выступлений главы Минтруда, Минцифры и главы ФНС, уточняет агентство Nation news. Мошенники под видео оставляют ссылку на сайт-ловушку, который очень похож на настоящий ресурс госорганов.

Видео рассылают в мессенджерах и по СМС. Часто номера копируют настоящие государственные сервисы. Обычно в сообщении говорится о пособиях для семей с детьми или возврате НДС. Также преступники научились пользоваться роботами, чтобы обманывать людей, пишет деловое издание «Взгляд». Кроме того, 7 ноября стало известно, почему мошенники звонят людям и бросают трубку.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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