Мошенники бросают трубку специально, чтобы доверчивые люди им перезванивали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Звонками мошенники пытаются выявить наиболее психологически податливых людей. Для этого они звонят и кладут трубку до того, как человек ответит, сообщает эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук.

«Кто заведомо считает, что получил звонок от мошенников или спамеров, точно не перезванивает, и жулики не тратят на них свои ресурсы. Люди, которые готовы к общению, сделают ответный звонок», — цитирует Ющука РИА «Новости». Таким образом, мошенники находят самых уязвимых людей.

К тому же, это хороший способ преодолеть психологический рубеж доверия. Когда человек перезванивает самостоятельно, он подсознательно больше доверяет тому, кто на другом конце провода. Примечательно, что звонят обычно даже не сами люди, а автодозвонщики. Так злоумышленники обзванивают большое количество жертв за короткий срок, объясняет Ющук.

Есть только два способа избежать таких нежелательных звонков: перестать перезванивать незнакомым номерам совсем или скачать специальную программу, определяющую звонки спамеров. Эти программы есть у операторов-членов большой тройки и некоторых антивирусов. Они помечают красным нежелательные звонки.

4 ноября стало известно, что онлайн-переводы для пенсионеров предлагают ограничить. Это может быть сделано с целью оградить пожилых людей от мошенников, пишет деловое издание «Взгляд». Также россиян предупредили об участившихся случаях мошенничества с возвратом НДС.