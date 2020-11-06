06 ноября 2020
05 ноября 2020

Мэр из ХМАО заболел коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Степура сообщил, что чувствует себя нормально Фото: Instagram, vladimirstepura
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Коронавирус COVID-19

Мэр города Покачи (ХМАО-Югра) Владимир Степура заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Друзья! Сегодня я получил положительный тест на COVID-19», — написал Степура. Глава города добавил, что переходит на режим самоизоляции. По его словам, он нормально себя чувствует.

Ранее руководитель Роспотребнадзора по ХМАО Майя Соловьева заявила, что в регионе самыми опасными местами являются торговые центры, больницы и общественный транспорт. Однако жители округа продолжают ходить без масок и нарушать социальную дистанцию, подчеркнула она.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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