Мэр из ХМАО заболел коронавирусом

Мэр города Покачи (ХМАО-Югра) Владимир Степура заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Instagram.
«Друзья! Сегодня я получил положительный тест на COVID-19», — написал Степура. Глава города добавил, что переходит на режим самоизоляции. По его словам, он нормально себя чувствует.
Ранее руководитель Роспотребнадзора по ХМАО Майя Соловьева заявила, что в регионе самыми опасными местами являются торговые центры, больницы и общественный транспорт. Однако жители округа продолжают ходить без масок и нарушать социальную дистанцию, подчеркнула она.
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