Врачи назвали самые опасные места в ХМАО во время эпидемии

Руководитель Роспотребнадзора рассказала, где чаще всего заражаются COVID-19 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО самыми опасными местами являются торговые центры, больницы и общественный транспорт. Жители округа продолжают ходить без масок и нарушать дистанцию. Об этом на очередном заседании оперштаба рассказала руководитель Роспотребнадзора по ХМАО Майя Солавьева, передает корреспондент URA.RU.

«55,5% заразившихся посещали торговые центры, это самый высокий показатель, общественным транспортом пользовались 29%, а медорганизации посещали 9,5%. Увеличение заболеваемости отмечается по всем возрастным группам. По сравнению с прошлой неделей наибольший скачок произошел среди подростков 15-17 лет — на 125%. Заболеваемость школьников увеличилась на 97%. С самым высоким показателем остается возрастная группа 50-64 лет, сейчас 203%», — докладывает руководитель Роспотребнадзора.

Из заразившихся коронавирусом 64% не пользовались перчатками, не обрабатывали руки антисептиком 29,5%, а 42,5% не соблюдали социальную дистанцию. Также Солавьева отметила, что вследствие организованных проверок приостановлена деятельность 60 объектов. Сумма наложенных штрафов составила 4 млн 697 тысяч 400 рублей.

В конце трансляции губернатор ХМАО Наталья Комарова обратилась к жителям округа: «От каждого из нас требуется дисциплина и ответственность. Призываю вас ограничить контакты, соблюдать все рекомендации и меры безопасности. Берегите себя, уважаемые югорчане».

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО продолжает сокращаться количество мест в ковидных госпиталях. К тому же, в связи с ростом заражающихся госслужащих, Комарова поручила перевести до 50% чиновников на удаленный режим работы.