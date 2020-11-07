Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выиграл выборы в США. Об этом он сообщил в своем Twitter.
«Я выиграл выборы с большим перевесом», — написал глава Белого дома. Стоит отметить, что Twitter поставил пометку под сообщением Трампа, что подсчет голосов еще не окончен.
В США 3 ноября прошли всеобщие выборы. На место президента претендуют действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джозеф Байден. Сейчас Трамп имеет в своем активе 214 голосов выборщиков, в то время как его оппонент набрал 264 голоса, а для победы необходимо 270. Некоторые американцы уже отмечают победу демократа. Однако Дональд Трамп заявлял, что на выборах есть место фальсификациям, передает RNS.
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