Twitter пометил в сообщении Дональда Трампа, что подсчет голосов еще не окончен Фото: The White House

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выиграл выборы в США. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Я выиграл выборы с большим перевесом», — написал глава Белого дома. Стоит отметить, что Twitter поставил пометку под сообщением Трампа, что подсчет голосов еще не окончен.

В США 3 ноября прошли всеобщие выборы. На место президента претендуют действующий глава Белого дома Дональд Трамп и кандидат от демократов Джозеф Байден. Сейчас Трамп имеет в своем активе 214 голосов выборщиков, в то время как его оппонент набрал 264 голоса, а для победы необходимо 270. Некоторые американцы уже отмечают победу демократа. Однако Дональд Трамп заявлял, что на выборах есть место фальсификациям, передает RNS.