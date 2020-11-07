Роман Крестьянинов считает, что многие россияне потеряют работу в кризис Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В результате экономического кризиса в мире может произойти великая экономическая депрессия и многие люди останутся без работы. Сократится число работников таких профессий, как водители, кассиры, дворники, бухгалтеры и юристы. Безработица затронет и сферу медицины.

«Сейчас времена будут такие, что их назовут второй великой экономической депрессией», — таким мнением в беседе с URA.RU поделился директор по развитию кадрового агентства «Selectif» Роман Крестьянинов. Он напомнил, что, когда такой период наступил в США, людям было негде работать. Учитывая автоматизацию многих процессов в первую очередь пострадают водители и кассиры, считает эксперт. По его мнению, серьезные убытки могут понести и банки, поскольку у предпринимателей не будет средств, чтобы возвращать кредиты.

«Не могу сказать, что кризис приведет к смерти профессий, но то, что трансформируется или сократится востребованность, это точно», — отметил президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. По его мнению, значительно снизится штат дворников, бухгалтеров и юристов. Также продолжит модернизироваться сфера медицины. Уже сейчас врачи обладают огромным количеством техники, которая помогает в постановке диагноза.

Проблема безработицы на фоне пандемии коронавируса обострилась. Депутат Госдумы Ярослав Нилов порекомендовал бесплатно обучиться новой профессии в случае потери работы, передает агентство Nation News. Ранее россияне составили рейтинг специальностей, которые считают непрестижными. Они не хотят, чтобы их дети становились дворниками, продавцами, кассирами и уборщиками.