07 ноября 2020

Российский тиктокер оправдал домашнее насилие

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, парочка, влюбленная пара
По мнению блогера, девушки сами доводят парней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Блогер в Instagram и TikTok 4etwerk (Константин Варяницын) заявил, что может ударить девушку и не считает это чем-то неправильным. За свое высказывание в соцсетях он получил волну негатива.

«Я не стал вас обманывать, я сказал, на что я способен», — написал блогер в своем instagram-аккаунте. Он также указал подписчикам (188 тысяч), что от него из-за этого можно отписаться.

В ответ многие подписчицы начали писать блогеру в личные сообщения свои истории о насилии. «Если у парня не было проблем с психушкой, то значит, что ты сама виновата», — парировал он.

Пользователи раскритиковали заявление блогера
Фото: «ВКонтакте»
Однако некоторые считают ситуацию неоднозначной
Фото: «ВКонтакте»
Возмутились даже те, кто не знаком с блогером
Фото: «ВКонтакте»
4etwerk назвали человеком, гонящимся за хайпом
Фото: «ВКонтакте»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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