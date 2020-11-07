Российский тиктокер оправдал домашнее насилие

Блогер в Instagram и TikTok 4etwerk (Константин Варяницын) заявил, что может ударить девушку и не считает это чем-то неправильным. За свое высказывание в соцсетях он получил волну негатива.
«Я не стал вас обманывать, я сказал, на что я способен», — написал блогер в своем instagram-аккаунте. Он также указал подписчикам (188 тысяч), что от него из-за этого можно отписаться.
В ответ многие подписчицы начали писать блогеру в личные сообщения свои истории о насилии. «Если у парня не было проблем с психушкой, то значит, что ты сама виновата», — парировал он.
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