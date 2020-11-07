07 ноября 2020

Собянин: дистанционное обучение не остановило коронавирус

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Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, собянин сергей
Дистанционное обучение не помогло стабилизировать ситуацию, считает мэр Москвы Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Перевод на дистанционное обучение не помог остановить распространение коронавируса в Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Нужны, конечно, меры по дистанционному обучению школьников. Но стабилизации на определенном уровне не произошло, вновь наращивается динамика по COVID», — сообщил Собянин в эфире «Россия 1».

Ранее в Москве ввели дистанционное обучение для учащихся 6-11 классов. В начале ноября его продлили до 22 числа, пишет «Пятый канал». При этом Собянин сообщал, система здравоохранения справляется с существующей нагрузкой, поэтому вводить жесткие ограничительные меры не нужно. При этом он же утверждал, коронавирусом болеют очень много москвичей, поэтому расслабляться нельзя, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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