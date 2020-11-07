Прокуратура выяснила причину взрыва в жилом доме в Челябинске

В результате взрыва в жилом доме в Челябинске погибла мать и двое несовершеннолетних детей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Взрыв бытового газа в жилом доме в Челябинске, в результате которого погибли женщина и двое ее детей, произошел из-за неправильной установки газового котла и плиты. Об этом сообщили в прокуратуре области.

«По предварительным данным, имевшиеся в доме газовые котел и плита были установлены кустарным способом», — указано в обращении, опубликованном на сайте ведомства. Уточняется, что собственники не заключали договор на техническое диагностирование с обслуживающей организацией сетей газоснабжения дома. Сотрудники прокуратуры проводят проверку соблюдения требований пожарной безопасности в здании.

Взрыв в жилом доме на улице Даурской произошел 4 ноября. В результате ЧП погибли женщина и двое ее детей — дочка 14 лет и сын 7 лет. Глава семьи в это время находился на работе. После трагедии сотрудники Следственного комитета РФ по Челябинской области завели уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее смерть двух и более лиц».