Медики республики жалуются, что мест для новых больных нет, а в аптеках нет лекарств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Медики Хакасии обратились к президенту РФ Владимиру Путину и министру обороны России Сергею Шойгу, обвинив главу республики и региональный Минздрав в бездействии при борьбе с СОVID-19. Водитель Абаканской клинической станции скорой медицинской помощи Павел, который записал видеообращение к главе государства и министру обороны, рассказал подробности происходящего в регионе.

«Тяжело. Как еще это можно назвать. Если за смену один раз заезжаешь сходить в туалет и покушать, все. Мест нет, в аптеках лекарств нет. Только на федералов надежда», — сказал Павел в беседе с URA.RU. Он выразил надежду, что огласка ситуации с коронавирусом в регионе заставит местные власти начать работать.

В региональном минздраве докладывают о том, что в республике нет проблем с распространением коронавируса, хотя это не так, отметил в разговоре с URA.RU депутат Верховного совета Хакасии Денис Кабанов. «К сожалению, сейчас начинается работа правительства погасить волну недовольных, что само по себе не эффективно. Не нужно этим заниматься. Разъяснительную работу вести нужно. Есть необходимость тому же медперсоналу какие-то финансовые выплаты произвести. Может об этом разговаривать? Социальную защиту им пообещать, предложить, гарантировать. Гарантировать населению что-то нужно, но даже этого мы не слышим. Конечно, к правительству эти все вопросы», — объяснил собеседник агентства.

Руководитель регионального исполкома ОНФ Евгений Мамаев напомнил, что новый министр здравоохранения Хакасии Виктор Шевченко, который вступил в должность 31 августа, начал заниматься аппаратными решениями. «Когда министр пришел, он первым делом сказал, что будет заниматься реорганизацией управленческого аппарата. Заместителей, функционал, персонал менять. Мы видим, что эта работа идет. То, что в первую очередь бросается в глаза в работе министерства — это вот такие шаги, а коронавирусные действия на заднем плане оказываются», — ответил в интервью URA.RU Мамаев. Стоит отметить, что при Шевченко появился пятый по счету заместитель.

Если глава Хакассии Валентин Коновалов не отправит в отставку Виктора Шевченко, значит они оба должны понести ответственность за то, какая ситуация с коронавирусом сложилась в регионе, считает политолог, блогер Михаил Верхотуров. «Коновалов, как это уже было не раз, всех собак спустит на министра. Это происходило и с другими министрами. Кадровая чехарда, как Коновалова избрали, так она и продолжается. Я думаю, что в понедельник — вторник он может объявить об отставке Шевченко, который совсем недавно пришел. Если он этого не сделает, то получается он разделяет с ним ответственность, и по-хорошему ему надо подать добровольно в отставку, потому что он себе давным-давно заработал на то, чтобы отправиться куда-нибудь подальше», — заявил Вехотуров в разговоре с URA.RU.

В адрес минздрава и правительства Хакасии URA.RU направило запрос на комментарий. На момент публикации ответы не поступили.

Согласно официальным данным, начиная с 14 октября в Хакасия каждый день обновляет рекорд по количеству выявленных случаев коронавируса. 2 ноября от коронавируса в республике умерли 7 человек, что также является антирекордом. За последние сутки диагностировано 163 случая COVID-19.